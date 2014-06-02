Бойовики заявляють, що при вибуху у будівлі Луганської ОДА загинула "міністр охорони здоров'я"

19:27, 02 червня 2014
Політика
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В результаті вибуху у будівлы обладміністрації у Луганську загинула "міністр охорони здоров'я" так званої Луганської народної республіки Наталія Архипова.

Взрыв в Луганске / Радио Свобода

Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на прес-службу терористів.

Повідомляється, що під час вибуху Архипова перебувала на ганку будівлі і спілкувалася з іншою жінкою.Читайте такожРечник АТО: Луганську ОДА підірвали зсередини

Раніше бойовики повідомляли про загибель п'яти людей. Кілька терористів нібито отримали важкі поранення.

У правоохоронних органах поки не мають інформації про причини вибуху

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