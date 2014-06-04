Більшість у нинішній Раді може бути лише ситуативна - експерт

Про це в ефірі 5 каналу заявив голова правління Центру соціологічних та політичних досліджень «Соціовимір» Сергій Таран.

«Якщо йтиметься про оборону України, про принципові положення, які стосуються євроінтеграції? там не буде проблем з більшістю. Але коли дійде до кадрових питань, якихось реформаторських заходів, які будуть ініційовані президентом? там буде складно. Тому більшість швидше за все буде ситуативною, вона голосуватиме час від часу іноді безрезультативно. Але повністю, щоб це була така класична парламентська більшість її не буде", - сказав Таран.

Читайте такожВерховна Рада не підтримала ряд економічних законівПершою причиною такого стану речей, на його думку, є те, що "сь-ось можуть бути нові вибори". Це відчуття змушуватиме депутатів більше думати про своє політичне майбутнє, ніж про більшість.

"А найголовніше, що не має основної мети для більшості, а це створення уряду. Швидше за все цей уряд залишиться. Його економічний кістяк точно залишиться, а це означатиме, що більшості немає за що відповідати. Тому буде ситуативне голосування, буде голосування з тих чи інших питань", - вважає Таран.

"Тому більшість буде такою небезпечно слабкою і для президента – це створюватиме певні проблеми", – заявив експерт.