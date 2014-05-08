Безлюдні пляжі Криму: на відпочинок майже ніхто не приїхав (фото)

15:25, 08 травня 2014
Суспільство
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Веб-камери, розташовані у найбільших курортних містах Криму, показують порожні пляжі і безлюдні набережні.

Пляжі Коктебелю - порожні / koktebel.2crim.com

На сайті Коктебелю можна подивитися трансляцію з веб-камери, розташованої на одному з міських пляжів. Окрім поодиноких перехожих, що ходять набережною, на пляжі нікого немає.

Подібна ситуація на інших курортах півострова. Пляжі Алушти, Партеніту, Керчі не просто порожні, але безлюдні, хоча зазвичай на травневі свята до Криму прибувають перші багатотисячні "хвилі" відпочивальників.

Зазвичай на травневі свята до Криму прибувають десятки тисяч відпочивальників / evpatoriya-history.info

На горизонті немає кораблів.

Серед причин відсутності туристів - закритий для перельотів аеропорт Криму, перекриті транспортні сполучення з материковою Україною, звідки до Криму приїздили більшість відпочивальників.

У Партеніті безлюдно / evpatoriya-history.info

Найімовірніше, курортний сезон в Криму цього року буде зірвано через окупацію півострова Росією. При цьому, туризм є найголовнішим джерелом прибутків кримчан.

На горизонті - ані яхт, ні катерів / live.kerch.net

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