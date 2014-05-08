Безлюдні пляжі Криму: на відпочинок майже ніхто не приїхав (фото)

На сайті Коктебелю можна подивитися трансляцію з веб-камери, розташованої на одному з міських пляжів. Окрім поодиноких перехожих, що ходять набережною, на пляжі нікого немає.

Подібна ситуація на інших курортах півострова. Пляжі Алушти, Партеніту, Керчі не просто порожні, але безлюдні, хоча зазвичай на травневі свята до Криму прибувають перші багатотисячні "хвилі" відпочивальників.

На горизонті немає кораблів.

Серед причин відсутності туристів - закритий для перельотів аеропорт Криму, перекриті транспортні сполучення з материковою Україною, звідки до Криму приїздили більшість відпочивальників.

Найімовірніше, курортний сезон в Криму цього року буде зірвано через окупацію півострова Росією. При цьому, туризм є найголовнішим джерелом прибутків кримчан.