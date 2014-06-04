ЗМІ: У Красному Лимані внаслідок обстрілу був важко поранений хірург місцевох лікарні (уточнено)

Інформація уточнена. Раніше, згідно з повідомленням прес-служби Донецької залізниці повідомлялося, що від отриманої травми хірург помер. Як з'ясувалося пізніше, хірург лікарні станції Красний Лиман Шистко Василь Іванович отримав важке осколкове поранення в голову. Його стан оцінюється як важкий. В даний момент вживаються заходи, щоб його перевезти з Красного Лиману в Донецьк в ДОКТМО.

Вчора, 3 червня 2014, внаслідок повітряних ударів значно пошкоджені виробничі, адміністративні та соціальні об'єкти залізничного вузла Красний Лиман, - повідомляє Сегодня з посиланням на прес-службу Донецької залізниці.

За оперативними даними, найбільші пошкодження внаслідок повітряних ударів отримала залізнична лікарня станції Красний Лиман. Пошкоджені будівлі реанімації, поліклініки, хірургічного відділення. Снарядами зруйнована покрівля, стіни, вибиті вікна та двері. Серйозні пошкодження мають лабораторія, операційні, медична техніка та обладнання.

Читайте такожУ бою під Красним Лиманом терористи підбили вертоліт сил АТОХірург лікарні станції Красний Лиман Шистко Василь Іванович отримав важке осколкове поранення в голову. Також поранені три пацієнти лікарні.

Крім цього, внаслідок повітряного обстрілу пошкоджені адміністративна та господарська будівля Колійної машинної станції Красний Лиман, платформи та залізничне полотно станції Красний Лиман.

Реальний збиток від обстрілів залізничних об'єктів і кількість жертв на даний момент невідомі.