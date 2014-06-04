У Донецьку бойовики почали перевіряти паспорти на вокзалі та в гуртожитках - ЗМІ

14:07, 04 червня 2014
Політика
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Представники "ДНР" ходять по донецьких гуртожитках і вимагають списки студентів із Західної України, повідомляє джерело.

REUTERS

У Донецькубойовики перевіряють паспорти на вокзалі і затримують людей з західно-українською пропискою.

Про це «ОстроВу» повідомили в співтоваристві «Донбас-SOS».

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Також, за інформацією іншого джерела, представники "ДНР" ходять по донецьких гуртожитках і вимагають списки студентів із Західної України.

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У «Донбас-SOS» повідомили, що в Донецьку вже затримана група будівельників із Західної України, доля яких невідома.

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