У Донецьку бойовики почали перевіряти паспорти на вокзалі та в гуртожитках - ЗМІ

У Донецькубойовики перевіряють паспорти на вокзалі і затримують людей з західно-українською пропискою.

Про це «ОстроВу» повідомили в співтоваристві «Донбас-SOS».

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Також, за інформацією іншого джерела, представники "ДНР" ходять по донецьких гуртожитках і вимагають списки студентів із Західної України.

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У «Донбас-SOS» повідомили, що в Донецьку вже затримана група будівельників із Західної України, доля яких невідома.