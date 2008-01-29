Ющенко знає, чому Київ входить до вісімки найдорожчих міст світу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає оптимізувати систему будівництва доступного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи нараду у Секретаріаті Президента з питань будівництва доступного житла.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що зараз у черзі на житло перебувають 1,3 млн. осіб. При цьому, за його словами, за рік будується 87 тис. квартир, а для обслуговування черги - лише 20 тис. квартир. Тому, підкреслив В.ЮЩЕНКО, основною темою сьогоднішньої наради має стати напрацювання концепції будівництва не елітного чи соціального, а саме доступного житла, оскільки це стосується 2/3 громадян.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що згідно з раніше напрацьованою системою, 1/3 коштів для побудови доступного житла має виділятися з державних джерел фінансування, а 2/3 мають надходити за рахунок системи кредитів.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що згідно з даними експертів, 42% складової ціни кожного квадратного метра формується на етапі бюрократичних процедур, тобто відведення землі, реєстрації тощо.

За словами Президента, за деякими даними, це призвело до того, що на сьогодні Київ входить до “вісімки» найдорожчих міст світу. Як зазначив В.ЮЩЕНКО, це сталося не тому, що тут мешкають дуже багаті люди, а за рахунок надміру ускладненого й корупційного механізму побудови житла.

Президент нагадав, що перша нарада з питань будівництва доступного житла була проведена раніше у Полтаві, і наразі після проведеної роботи органами місцевого самоврядування та іншими 1 кв. м житла у Полтаві коштує близько 500 доларів.

Президент закликав місцеву владу інших міст та регіонів України взяти приклад з цього експерименту. Для цього, в першу чергу, за словами Президента, органи місцевого самоврядування мають обов’язково забезпечити безкоштовне виділення землі для побудови житла.

В.ЮЩЕНКО додав, що він хотів би, щоб у 2008 році до програми з побудови доступного житла долучилися ще 8-10 областей. Для цього В.ЮЩЕНКО доручив сформувати протягом 10 днів робочу групу з представників комерційних банків, іпотечної установи для напрацювання концепції того, яким чином зробити наявні кошти більш ліквідними для спрощення процедури видачі кредитів на житло.

У свою чергу державним органам, зокрема Міністерству регіонального розвитку і будівництва, В.ЮЩЕНКО доручив також оптимізувати роботу для вирішення своїх завдань у цій сфері. Він нагадав, що з державного бюджету на будівництво доступного житла у 2008 році виділено 500 млн. грн.

Крім цього, правоохоронним органам В.ЮЩЕНКО доручив провести роботу щодо запобігань зловживань у цій сфері.

Як повідомлялося, у нараді беруть участь перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, міністр регіонального розвитку і будівництва Василь КУЙБІДА, міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО.