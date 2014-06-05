Краснолиманський район очолив лідер "Батьківщини" у Донецькій області

Тимчасово виконуючим обов'язки голови Краснолиманської районної державної адміністрації призначений Костянтин Матейченко - голова ДОО "Батьківщина". Відповідний указ розміщений на офіційному сайті в.о. президента України.

Про це пише Остров. "З метою підвищення гарантій забезпечення життєдіяльності, законності і правопорядку на території Краснолиманського району Донецької області, відповідно до статей 112 і 118 Конституції України постановляю: призначити Матейченко Костянтина Володимировича тимчасово виконуючим обов'язки голови Краснолиманської районної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу. Читайте такожУ Красному Лимані шукають спільників терористів, на міськраді - український прапор Костянтин Матейченко є головою Донецької обласної організації ВО Батьківщина, підприємцем, колишнім сільським головою села Покровського Артемівського району.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter