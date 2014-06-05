Турчинов прокоментував відео розстрілу полонених: переговорів з терористами не буде

На цьому наголосив голова Верховної Ради України, в.о. президента Олександр Турчинов, повідомили УНІАН у прес-службі парламенту.

"Громадянин Російської Федерації Ігор Безлер на прізвисько «Біс» є злочинцем та вбивцею, тому він повинен бути покараний як за українським, так і за міжнародним правом", - сказав Турчинов, підкресливши, що Безлеру "не вдасться уникнути цього покарання".Читайте такожТерорист "Бєс" розстріляв двох полонених і загрожує продовжити розстріли

Керівник парламенту додав, що влада не веде переговорів із вбивцями та терористами.

"Відповідальність за криваві злочини громадянина Російської Федерації Безлера також лежить на політичному керівництві Росії, яке продовжує озброювати та підтримувати кривавий терор на сході України", - підкреслив Турчинов.

*** Раніше в Інтернеті з'явилося відео, на якому один з лідерів бойовиків на сході України Безлер на прізвисько " Біс" вимагає від Турчинова звільнити затриманого агента ФСБ, інакше він загрожує щогодини вбивати полонених українських військових.

За словами "Біса", його бойовики утримують у заручниках 8 військовослужбовців.

Безлер заявив, що керівництво України вело з терористами переговори про обмін офіцерів української армії на затриманого бойовика, проте обмін так і не відбувся.

У зв'язку з цим "Біс" обіцяє щогодини розстрілювати по два заручника, якщо його вимога не буде виконана.Читайте такожСБУ: До вбивства депутата Рибака причетна група "Стрілка"

При цьому він стверджує, що вже розстріляв двох полонених.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня терористи на чолі з Безлером стратили керівників Калінінського районного відділу міліції Горлівки (Донецька область).

Причиною страти терористи назвали «порушення присяги ДНР».