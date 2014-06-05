Прикордонникам в пункт пропуску «Маринівка» надійшла підмога, частина бойовиків відступила у бік РФ
20:47, 05 червня 2014Політика
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Станом на 20.00 прикордонникам, які обороняються в пункті пропуску «Маринівка», надійшла наземна підтримка від зведеного загону Держприкордонслужби та Збройних сил України. Про це повідомляє відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.
ДПСУ: Прикордонникам в пункт пропуску «Маринівка» надійшла підмога, частина терористів втекла до РФ
У повідомленні зазначається, що протистояння триває. З боку прикордонного відомства 5 поранених. Їм надано медичну допомогу, однак всі виявили бажання продовжувати бій.Читайте такожАвіація ВСУ двічі завдала удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка»
Частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Як повідомляв УНІАН, авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.
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