Прикордонникам в пункт пропуску «Маринівка» надійшла підмога, частина бойовиків відступила у бік РФ

У повідомленні зазначається, що протистояння триває. З боку прикордонного відомства 5 поранених. Їм надано медичну допомогу, однак всі виявили бажання продовжувати бій.Читайте такожАвіація ВСУ двічі завдала удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка»

Частина терористів, які атакували пункт пропуску «Маринівка» з нейтральної смуги зі сторони Російської Федерації, після атак авіації та силового посилення прикордонників вдалася до втечі на територію Росії, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв УНІАН, авіація Збройних сил України двічі завдала вогневого удару по нападниках на пункт пропуску «Маринівка» на Донеччині.