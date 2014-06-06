Заступник секретаря РНБО написала заяву про звільнення

Заступник секретаря РНБО України Вікторія Сюмар написала заяву про звільнення.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Написала заяву про звільнення за власним бажанням, як і обіцяла відразу після призначення. Завдання було втримати ситуацію у перехідний період. Тепер - інформаційну політику має формувати команда обраного Президента в АП. В такий час, коли люди щогодини чекають пояснення влади, все має бути чітко скоординовано на найвищому рівні", - зазначила Сюмар.

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Підбиваючи підсумки своєї роботи в РНБО, вона зазначила, що головним її здобутком стало те, що українські ЗМІ стали справді українськими.

"Останні три місяці країна жила в єдиному інформаційному просторі, де була спільна цінність - суверенна і цілісна Україна. За це щиро дякую редакторам та топ менеджерам телеканалів, колегам журналістам, експертам, з якими доводилося досить тісно взаємодіяти, що особливо доречно у День журналіста", - написала Сюмар

Також заступник секретаря РНБО зазначила, що за 100 днів на посаді їй вдалося ухвалити нову Стратегію інформаційного простору; почати процес створення каналу іномовлення; сприяти ухваленню закону «Про суспільне мовлення» та кадровим змінам на Першому Національному і УТ; ініціювати рішення про реєстрацію іноземних журналістів в Україні та зупинити ретрансляцію російських телеканалів в Україні.

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За словами Сюмар, вона також максимально сприяла створенню системи дієвої координації прес-служб силових структур - "аби влада в період військового протистояння була публічною, підзвітною та адекватно пояснювала народу свої дії", - й змогла скоординувати інформування про АТО з місця подій.

"Ці три місяці стали важким, але неймовірним досвідом", - резюмувала Сюмар.