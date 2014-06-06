Порошенко розповів, про що планує домовитися з Росією

Петро Порошенко заявив, що очікує скасування рішення Ради Федерації РФ про використання збройних сил РФ на території України та планує спільні з Росією дії із закриття кордонів, де іде збройний конфлікт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Петра Порошенка.

"Ми досягли домовленості про три речі: до України приїде російський представник, з яким ми обговоримо перші кроки по мирному врегулюванню ситуації і план, в якому передбачається низка кроків з боку Росії та з боку України. Крім того, ми очікуємо скасування рішення Ради Федерації РФ про використання збройних сил РФ на території України. А також плануємо спільні дії із закриття кордонів на ділянках, де іде збройний конфлікт та постійний перетин українських кордонів диверсантами", - заявив Порошенко.

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Також він зазначив, що всі питання йшли непросто, у тому числі й підняте питання Криму.

"Але ми будемо наполегливо добиватися тих цілей, які ми поставили перед собою, і розпочинаємо переговори в неділю", - наголосив Порошенко.