Порошенко розповів, про що планує домовитися з Росією
Порошенко заявив, що очікує скасування рішення Ради Федерації РФ про використання збройних сил РФ на території України.
Петро Порошенко заявив, що очікує скасування рішення Ради Федерації РФ про використання збройних сил РФ на території України та планує спільні з Росією дії із закриття кордонів, де іде збройний конфлікт.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Петра Порошенка.
"Ми досягли домовленості про три речі: до України приїде російський представник, з яким ми обговоримо перші кроки по мирному врегулюванню ситуації і план, в якому передбачається низка кроків з боку Росії та з боку України. Крім того, ми очікуємо скасування рішення Ради Федерації РФ про використання збройних сил РФ на території України. А також плануємо спільні дії із закриття кордонів на ділянках, де іде збройний конфлікт та постійний перетин українських кордонів диверсантами", - заявив Порошенко.
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Також він зазначив, що всі питання йшли непросто, у тому числі й підняте питання Криму.
"Але ми будемо наполегливо добиватися тих цілей, які ми поставили перед собою, і розпочинаємо переговори в неділю", - наголосив Порошенко.