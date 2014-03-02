Ахметов закликав бізнесменів сприяти врегулюванню ситуації в Україні, не шкодуючи матеріальних ресурсів

"Майбутнє нашої країни поставлено під загрозу. Внутрішня політична напруженість може перерости в затяжний конфлікт і зруйнувати цілісність України. Застосування сили і неправомірні дії ззовні є неприпустимими. Я переконаний, у кризи може бути тільки одне рішення – мирне", - йдеться у повідомленні Ахметова на сайті СКМ.

Він закликав співгромадян до об'єднання заради цілісної і неподільної України. Бізнесмен вважає, що сьогодні важливо зберігати холодну голову, не піддаватися на провокації і приймати обдумані, зважені рішення.

"Наша сила – в об'єднанні бізнесу, влади та суспільства. Сьогодні економіка – реальна політична сила. Наше завдання – забезпечити безпеку людей, їхніх родин, стабільність роботи всіх підприємств країни. Ми будемо працювати 24 години на добу, щоб підтримувати життєдіяльність інфраструктури України. Це – наш головний внесок у цілісність країни", - підкреслив Ахметов.

"Звертаюся до політиків і української влади – необхідно зробити все для забезпечення територіального суверенітету, відновлення демократії і невід'ємних прав і свобод громадян. Звертаюся до підприємницьких кіл в Україні та ділових партнерів українського бізнесу із закликом об'єднати зусилля і сприяти мирному врегулюванню, не шкодуючи жодних матеріальних ресурсів", - вважає бізнесмен.

"Переконаний, що спільними зусиллями ми відстоїмо наше майбутнє – сильну, єдину і незалежну Україну.

Я відповідально заявляю, що група СКМ, яка сьогодні налічує 300 тисяч осіб і представляє Україну від заходу до сходу, від півночі до півдня, зробить все можливе для збереження цілісності нашої країни".