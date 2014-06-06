Пілотам вдалося залишити борт літака, який бойовики збили над Слов'янськом - Тимчук

21:20, 06 червня 2014
Політика
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Тимчук заявив, що льотчики вивели літак за межі міста та залишили борт.

Тымчук утверждает, что пилоты выжили / Фото: УНИАН

За оперативними даними групи «Інформаційний Спротив», в Слов'янську терористи з ПЗРК збили транспортний літак Ан-26, пілотам вдалося врятуватися.

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Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Льотчики, щоб уникнути падіння літака на житлові квартали міста, вивели його за межу міста і залишили борт літака", - заявив він.

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