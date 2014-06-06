Над Слов'янськом бойовики збили український літак двома пострілами з ПЗРК - сили АТО

У керівництві Антитерористичною операцією, яка проводиться на сході України, підтверджують інформацію про влучення під час обстрілу з ПЗРК ракети в транспортний літак Ан-26 Повітряних сил України над Слов'янськом.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар АТО Владислав Селезньов.

“Сьогодні Ан-26 Повітряних сил України виконує завдання з перевезення гуманітарного вантажу, зібраного волонтерами. За інформацією з одного блокпостів сил АТО біля Слов'янська, в літак було здійснено два постріли з ПЗРК. У результаті зафіксовано влучення у правий двигун та вибух”, - сказав Селезньов.

Читайте такожНад Слов'янськом терористи збили український літак

Він зазначив, що за наявною на даний час інформацією, льотчики намагались відвести літак від міста. Проте зараз немає інформації, чи вдалося це їм зробити і чи вдалося посадити літак. Також немає інформації щодо стану, в якому перебувають члени екіпажу.

Як зазначив Селезньов, на місці вірогідного падіння літака проводяться роботи.

При цьому він зауважив, що за неперевіреною інформацією екіпаж міг залишити літак до його зіткнення із землею.