Перейменування Інститутської обговорять на громадських слуханнях

Депутати Київради у пʼятницю вирішували питання перейменування вулиці в Печерському районі. Обранці громади не змогли вирішити чи перейменовувати на Героїв "Небесної сотні" всю Інститутську, чи лишень її частину.

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Громадські діячі запропонували героїчну назву дати не вулиці, а мосту над нею. У підсумку депутати Київради питання перейменування вулиці чи моста вирішили винести на громадські слухання, передає ТСН.

Також журналісткам Кличко зізнався, що для ремонту Київради, де засідають обранці громади, потрібно 30 млн грн.