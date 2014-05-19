Родичі героїв Небесної Сотні почали проводити власні розслідування

Як повідомляє Радіо Свобода, в Запоріжжі у новостворену громадську організацію увійшло понад 300 родичів героїв Небесної Сотні.

Необхідність проведення власних розслідувань ініціатори пояснюють тим, що правоохоронні органи надто довго розслідують випадки смертей та зникнень активістів Майдану.

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«У нашу ініціативну групу входять юристи. Дуже важливо, що це не тільки фахівці з України, а й з Нідерландів. Закордонні експерти зголосилися нам допомагати. Річ у тому, що у кожної родини, котра втратила своїх дітей та інших членів сімей, накопичилися певні факти, але правоохоронці належної уваги їм не приділяють. Відтак будемо проводити власні розслідування та відстоювати правду у європейських судах», – розповів голова ініціативної групи родин «Небесної сотні» Петро Синенко.

За словами ініціаторів розслідувань, кожен випадок смерті або зникнення активістів, розглядатиметься окремо незалежними слідчими органами.