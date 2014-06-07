Порошенко склав присягу президента України

На урочистому засіданні Верховної Ради України президент України Петро Порошенко склав присягу народу України.

Як передає кореспондент УНІАН, приведення Президента України до присяги здійснив голова Конституційного Суду України Юрій Баулін.Читайте такожВідбулася інавгурація п'ятого президента України: курс на ЄС і мирний план для Донбасу

Президент, поклавши руку на Пересопницьке євангеліє, складав таку присягу: "Я, Петро Порошенко, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі".

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До ВР внесли Президентський штандарт.

Порошенко скріпив присягу президента України підписом.