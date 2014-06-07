Генсек НАТО привітав Порошенка зі вступом на пост глави держави

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен від імені Північноатлантичного альянсу сердечно вітає Петра Порошенка зі вступом на посаду президента України.

"Я бажаю йому успіхів у виконанні цієї нової позиції відповідальності у вирішальний в історії України момент", - йдеться у заяві, поширеній у суботу в Брюсселі.

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Генсек НАТО наголосив, що ці президентські вибори "були важливою віхою в історії України". "Проведенням прозорих і демократичних виборів, незважаючи на значні труднощі, народ України показав свою прихильність єдиній, незалежній і суверенній країні", - вважає він.

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Расмуссен переконаний, що керівництво президента Порошенка "буде сприяти стабілізації в країні, розбудовуючи всеосяжний політичний діалог, який почався напередодні виборів".

"НАТО в рамках комісії НАТО-Україна підтримує зусилля України у широкомасштабних реформах. На даний момент ми завершуємо підготовку подальших комплексних заходів для надання допомоги Україні та для підтримки реформ в сфері безпеки і оборони. Україна є давнім і активним партнером НАТО, і ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з президентом Порошенком. Союзники НАТО союзників продовжують твердо стояти на підтримку суверенітету України, її незалежності і територіальної цілісності", - наголосив Расмуссен.