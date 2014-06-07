Генсек НАТО привітав Порошенка зі вступом на пост глави держави
Расмуссен наголосив, що ці президентські вибори "були важливою віхою в історії України".
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен від імені Північноатлантичного альянсу сердечно вітає Петра Порошенка зі вступом на посаду президента України.
"Я бажаю йому успіхів у виконанні цієї нової позиції відповідальності у вирішальний в історії України момент", - йдеться у заяві, поширеній у суботу в Брюсселі.
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Генсек НАТО наголосив, що ці президентські вибори "були важливою віхою в історії України". "Проведенням прозорих і демократичних виборів, незважаючи на значні труднощі, народ України показав свою прихильність єдиній, незалежній і суверенній країні", - вважає він.
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Расмуссен переконаний, що керівництво президента Порошенка "буде сприяти стабілізації в країні, розбудовуючи всеосяжний політичний діалог, який почався напередодні виборів".
"НАТО в рамках комісії НАТО-Україна підтримує зусилля України у широкомасштабних реформах. На даний момент ми завершуємо підготовку подальших комплексних заходів для надання допомоги Україні та для підтримки реформ в сфері безпеки і оборони. Україна є давнім і активним партнером НАТО, і ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з президентом Порошенком. Союзники НАТО союзників продовжують твердо стояти на підтримку суверенітету України, її незалежності і територіальної цілісності", - наголосив Расмуссен.