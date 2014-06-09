Вночі терористи атакували військову частину в Артемівську - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Спротив Дмитро Тимчук.

За його даними, бойовики під'їхали до частини на двох легкових автомобілях та «Камазі», після чого відкрили вогонь з автоматичної зброї та гранатометів.

Читайте такожБойовики з двору церкви ведуть вогонь з мінометів по позиціях силовиків і житлових кварталах Слов'янська"Українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь, після чого терористи розбіглися. На захопленій вантажівці було виявлено автоматичний гранатомет АГС-17 «Полум'я» і снайперська гвинтівка СВД", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.