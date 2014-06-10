Селезньов: сили АТО забезпечать надійну евакуацію зі сходу

12:29, 10 червня 2014
Політика
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Сили антитерористичної операції (АТО) готові забезпечити надійність переміщення біженців з територій, на яких ведуться бойові дії.

Силы АТО способны обеспечить эвакуацию населения / фото УНИАН

Про це заявив прес-секретар АТО Владислав Селезньов на прес-конференції, повідомляють "Новини Донбасу".

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"Сили АТО забезпечать надійність переміщення людей, органи місцевого самоврядування допоможуть з координацією", - сказав він.

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