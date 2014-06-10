Через окупацію Криму кримським татарам можуть не дозволити перейти на латиницю

Як зазначає в інтерв'ю інформагентству QHA доктор філологічних наук, професор Адиле Емірова, необхідність прийняття нової графіки полягає в тому, що латиниця найбільш адекватно передає звуковий склад кримськотатарської мови і дозволяє виключити використання диграфів (кь, нъ, гъ, дж).

Эмирова нагадала, що ще 4 роки тому робоча група КІПУ під її керівництвом розробила нові правила орфографії та пунктуації на латиниці.

"У цьому стані всі залишилося невизначеним. Якщо Україна не забороняла, але нічого не робила для того, щоб перейти на латиницю, то в російському законі написано - тільки кирилиця. Отже, нам, мабуть, не дозволять використовувати латиницю", - зазначає Адиле Эмирова.

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Професор вважає, що необхідно домагатися дозволу на використання латинської графіки кримськотатарської мови. На її думку, це питання знову треба поставити на порядок денний самопроголошеної Державної ради Криму.

В крайньому випадку, вважає Емірова, необхідно буде писати спеціальне обґрунтування, відправляти його у Міністерство освіти РФ і просити, щоб кримськотатарській мові було дозволено використовувати латинську графіку як виняток.

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За словами керівника Управління Меджлісу з питань освіти кримськотатарською мовою і впровадження кримскотарского мови у всі сфери державного і суспільного життя Криму Еміне Авамілевої, в Криму на даний момент розробляється проект закону про освіту в республіці.

Авамілева планує зустрітися із членами робочої групи, які готують законопроект про освіту в РК. Крім того, управління Меджлісу планує проведення у третій декаді червня круглого столу з питань освіти кримськотатарською мовою, де також буде порушуватися питання латиниці.

Авамілева планує обговорити проблемні питання національної освіти з новопризначеним окупаційною владою заступником міністра освіти, науки і молоді Криму Айдером Аблятиповим.

"Після того, як його призначили, я з ним спілкувалася на предмет тісної взаємодії, він висловив свою готовність, бажання працювати, і в разі виникнення проблемних питань в освіті або у сфері мови Айдер бей готовий їх розглянути", - запевнила керівник управління Меджлісу.

Довідка. Більше 20 років кримськотатарська мова переживає реформу переходу з кириличної графіки на латиницю. Ще в 1992 році в кримськотатарській спільноті була прийнята латинська графіка, а в 1997 році її ратифікувала Верховна рада Криму. Однак досі повноцінного переходу письмової мови на нову графіку не відбулося. Становище погіршує ще й те, що ця реформа може зійти нанівець - в Російській Федерації алфавіти всіх державних мов повинні будуватися на графічній основі кирилиці (Закон «Про мови народів російської Федерації», стаття 3 «Правове становище мов», пункт 6). Інша графіка може встановлюватися лише федеральними законами.