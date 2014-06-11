На Донеччині та Луганщині не стоїть питання про запровадження воєнного стану - Міноборони
11:54, 11 червня 2014Політика
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Питання запровадження воєнного стану в окремих місцевостях Донецької та Луганської областей не стоїть.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам в.о. міністра оборони України Михайло Коваль перед засіданням Кабінету міністрів.
Відповідаючи на запитання, чи стоїть сьогодні питання про запровадження воєнного стану, він сказав: "Не стоїть питання".
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За словами Коваля, засідання Ради національної безпеки та оборони стосовно введення воєнного стану у районах проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях не було. На запитання, чи відбудеться засідання найближчим часом, Коваль сказав: "Не готовий відповісти".
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