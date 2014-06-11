СБУ завела справу щодо організатора нападу на українських військових під Амвросіївською

Справу порушено за ч.2 ст.258 і ч.1 ст.263 Кримінального кодексу ("терористичний акт"; "незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами").

Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловік підозрюється у скоєнні наприкінці квітня збройного нападу на військовослужбовців 25-ї окремої повітряної десантної бригади військово-десантних військ збройних сил.

Підозрюваний разом з 50 озброєними бойовиками вів прицільний вогонь з автоматичної зброї по українським військовослужбовцям, які захищали блокпост в Амвросіївському районі Донецької області. Десантникам вдалося відбити атаку бойовиків і затримати їх керівника. При затриманні він був одягнений у військову форму без розпізнавальних знаків і балаклаву, при собі мав бойову гранату РГД-5, автомат АКС-74 та магазини з бойовими патронами.

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За словами підозрюваного, він є одним з лідерів терористичної групи, яка діє на сході України, так званої "Російської православної армії". Зброю і боєприпаси він отримав в будинку Управління СБУ в Донецькій області від лідерів донецьких сепаратистів.

За рішенням суду підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.