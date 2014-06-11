Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Прикордонні підрозділи продовжують вдосконалювати оборону своїх підрозділів, пунктів пропуску та ділянок кордону на загрозливих напрямках. Обстановка в прикордонні залишається складною.

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За добу встановленим порядком кордон з Росією перетнуло 27 тис. осіб та 6 тис. транспортних засобів. Загалом інтенсивність пасажирського потоку на даній ділянці зменшилась на 12%, а транспортного – на 8%.

Як вже повідомлялося, рішенням Кабінету міністрів України було тимчасово припинено рух через 8 пунктів пропуску в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, нехтуючи усіма міжнародними договорами, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій та Луганській областях почалася антитерористична операція.