Голова Луганської ОДА: Партія регіонів і комуністи причетні до тероризму на сході

«Бачила виступ Горохова (народний депутат від ПР Сергій Горохов) в парламенті Росії, який закликає Росію до конкретних дій проти України. В президії сидить Олександр Єфремов. Прямі докази причетності даних депутатів до тероризму на сході», - написала Ірина Верігіна на сторінці в соцмережі.

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Вона стверджує, що саме вони дестабілізували обстановку в Луганській області, саме на їх совісті смерть людей, покалічені долі біженців.

За словами Ірини Верігіної, Луганська область і так була на 27-му місці в Україні за показниками соціально-економічного розвитку, «а тепер ці так звані депутати, щоб захистити свої бізнес-інтереси, намагаються перетворити Луганську область у гетто».

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«Ці люди відкрито підтримують агресію Росії і тероризм в Луганській області. А інші депутати ПР і комуністи приховано фінансують терористичні групи в Луганську, Сєвєродонецьку. Верховній Раді необхідно позбавити мандатів тих депутатів і притягнути до кримінальної відповідальності. Цього вимагають тисячі луганчан. Досить грабувати і знищувати Луганщину», - підкреслила голова ОДА.