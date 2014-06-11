Голова Луганської ОДА: Партія регіонів і комуністи причетні до тероризму на сході
Виконуюча обов'язки голови Луганської обласної держадміністрації (ОДА) Ірина Верігіна заявила про причетність депутатів Партії регіонів на чолі з Олександром Єфремовим і комуністів до тероризму на сході країни.
«Бачила виступ Горохова (народний депутат від ПР Сергій Горохов) в парламенті Росії, який закликає Росію до конкретних дій проти України. В президії сидить Олександр Єфремов. Прямі докази причетності даних депутатів до тероризму на сході», - написала Ірина Верігіна на сторінці в соцмережі.
Читайте такожУ Донецькій та Луганській областях на сьогодні не працюють 10 лікарень
Вона стверджує, що саме вони дестабілізували обстановку в Луганській області, саме на їх совісті смерть людей, покалічені долі біженців.
За словами Ірини Верігіної, Луганська область і так була на 27-му місці в Україні за показниками соціально-економічного розвитку, «а тепер ці так звані депутати, щоб захистити свої бізнес-інтереси, намагаються перетворити Луганську область у гетто».
Читайте такожТерористи атакують аеропорт Луганська: військові тримають оборону
«Ці люди відкрито підтримують агресію Росії і тероризм в Луганській області. А інші депутати ПР і комуністи приховано фінансують терористичні групи в Луганську, Сєвєродонецьку. Верховній Раді необхідно позбавити мандатів тих депутатів і притягнути до кримінальної відповідальності. Цього вимагають тисячі луганчан. Досить грабувати і знищувати Луганщину», - підкреслила голова ОДА.