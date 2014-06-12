СБУ створює коридор для виходу мирного населення з зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, з метою забезпечення необхідних умов для громадян, які виїжджають з району проведення антитерористичної операції, керівникові АТО надано низку доручень.

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Зокрема, визначити блокпости, через які буде здійснюватися максимально безпечне переміщення мирного населення з району проведення АТО. Крім того, виходячи з наявних сил та засобів, забезпечити їх питною водою та медикаментами для надання невідкладної допомоги мирному населенню, яке виявило бажання покинути район проведення АТО; призначити відповідальних осіб з числа особового складу, який розміщується на визначених блокпостах, для забезпечення законності, безперервності та ефективності заходів з контролю переміщення осіб та вантажів через відповідні пункти пропуску.

Також вирішити питання через наявні можливості організувати поширення інформації серед мирного населення щодо створення рятівного коридору та порядку пропускного режиму на блокпостах і забезпечити реалізацію посилених заходів перевірки на визначених блокпостах аби унеможливити використання їх сепаратистами для переміщення з району проведення АТО.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій і Луганській областях почалася антитерористична операція.

11 червня перший заступник міністра охорони здоров'я Руслан Салютін повідомив, що в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули понад 200 чоловік.

Президент України Петро Порошенко доручив керівниками СБУ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони та Державної служби з надзвичайних ситуацій створити «коридор» для мирного населення, яке бажає виїхати із районів проведення антитерористичної операції.

Також президент доручив уряду взяти на себе організацію перевезення людей та заходи з медичного обслуговування та розгорнути мережу мобільних пунктів для забезпечення мирного населення питною водою, харчуванням і медикаментами.