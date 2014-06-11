Вашингтон підтримав ініціативу Порошенка про створення рятівного коридору

«У заяві президента Порошенка йдеться, що метою відкриття (гуманітарного коридору) є перевірка варіантів вивезення цивільного населення з місць, де вони можуть постраждати, оскільки безпека громадян - вищий пріоритет, - сказала Псакі. - Ми закликаємо їх до тісної співпраці з цього питання з Управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців та іншими міжнародними організаціями, щоб створити план для будь-яких переміщених осіб».

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На питання, чи означає розпорядження відкрити гуманітарний коридор більш агресивну фазу операції проти сепаратистів, Псакі відповіла: "атаки проти представників українських органів безпеки продовжилися в Луганську і Краматорську. Ми давно вважаємо - і це те, що держсекретар повідомив минулого тижня президентові Порошенку, - що український уряд має повне право зробити кроки для досягнення спокою і стабільності.

Розмова між президентом Порошенком і президентом Путіним була обнадійливою, однак за висловленими зобов'язаннями повинні бути дії. А поки що на українцях лежить відповідальність за дотримання законів і порядку в їх власній країні.... Вони (українська влада) мають справу із збройними сепаратистами, які становлять загрозу безпеці громадян".

Джерело Голос Америки