У Сєвєродонецьку бойовики зайняли будівлю військкомату

Бойовики зайняли будівлю військкомату в Сєвєродонецьку. Про це повідомляє начальник ВЗГ ГУМВС України в Луганській області Тетяна Погукай, передає "ОстроВ".

11 червня о 08.30 група озброєних чоловіків у кількості приблизно близько 8-10 осіб увійшли до будівлі військкомату, розташованої по вулиці Б. Ліщини,4. Представившись «армією південного сходу», вимагали від співробітників військкомату звільнити приміщення, оскільки вони приміщення військкомату будуть використовувати під так звану військову комендатуру».

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На даний момент практично всі приміщення військкомату зайняті представниками «армії південного сходу».

Працівникам військкомату залишили шість кабінетів, куди вони перенесли документацію. Постраждалих немає.

Даний факт зареєстровано в ЄРДР за статтею 341 ч. 1 КК України.