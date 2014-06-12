Оголошений у розшук екс-нардеп Царьов з'явився в Донецьку

Позбавлений депутатських повноважень і оголошений в розшук генеральною прокуратурою України Олег Царьов 12 червня відвідав Донецьк, повідомляє 62.ua.

Царьов разом з депутатом Держдуми РФ Олексієм Журавльовим і прем'єр - міністром самопроголошеної "ДНР" Олександром Бородаєм в приміщенні Донецької ОДА провели брифінг.

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На ньому Олег Царьов розповів, що в Москві відкрився офіс "Народного фронту" для гуманітарної допомоги "ДНР" і "ЛНР".

"У нас є певна сума і ми будемо здійснювати якісь певні гуманітарні акції. Ми вже почали працювати і вже 15 регіонів РФ заявили про те, що готові з нами співпрацювати", - заявив Царьов.

Як повідомлялося раніше, 11 червня Олег Царьов побував у Луганську.