Царьов приїхав до терористів у Луганськ - ЗМІ

У другій половині дня до будівлі обладміністрації під'їхало кілька атомобілів з озброєними людьми в камуфляжі, обличчя яких приховували чорні маски. З боку можна сказати, що супровід Олега Царьовав Луганськ налічує більше 10 бойовиків. Також відомо, що разом з ним в місто приїхав один з депутатів Держдуми РФ.

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Про це Vgorode повідомила прес-секретар штабу "ЛНР" Оксана Чигрина.

Царьов зайшов в обладміністрацію і зустрівся з "народним губернатором" Валерієм Болотовим. Розмова проходила у особистому кабінеті Болотова, про що він був - не розголошується.

Але за інформацією прес-центру, візит Царьова в так звану "Луганську народну республіку" носить дружній характер.

Повідомляється, що Царьов планує відвідати палати бойовиків "ЛНР", які були поранені під час збройних протистоянь.

Як відомо, проти Царьова порушено кримінально справу за заклики до повалення конституційного ладу України та замах на її територіальну цілісність. Верховна Рада 3 червня позбавила його депутатської недоторканності.