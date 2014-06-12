Ухвалити закон про люстрацію можна лише під тиском ще одного Майдану - Іллєнко

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Ніяких ілюзій, на жаль, немає. У цьому парламенті ухвалити закон про люстрацію, напевно, теоретично, можна, але це під тиском якогось ще одного Майдана. В інших випадках я не бачу сьогодні такої можливості», - сказав депутат.

Він також висловив думку, що «сьогодні немає саме таких серйозних глибинних реформ, які мала би ініціювати саме парламентська більшість».

Крім того, Іллєнко, говорячи про корупційні зв'язки, зазначив, що можна буде опинитися у ситуації, коли «дуже скоро нам просто оголосять, що «Хлопці, забудьте взагалі, яка люстрація? Нам треба країну рятувати, об'єднуватися».