Le Parisien: У Донецьку вибухнув автомобіль, що належить лідерам ополченців

У статті під назвою «У Донецьку вибухнув автомобіль, що належить лідерам ополченців» у французькій газеті Le Parisien повідомляється про те, що в четвер у Донецьку був підірваний автомобіль лідера ополченців Дениса Пушиліна. В результаті вибуху загинули двоє його соратників, ще двоє були поранені.

Самого Дениса Пушиліна в автомобілі на момент вибуху не було. «Один з тих, хто був поранений у результаті вибуху (...) помер у лікарні», - повідомила прес-служба сепаратистів у Twitter. Трохи пізніше було додано, що «другий помер у лікарні після теракту перед будівлею уряду (самопроголошеної) Донецької Народної Республіки».

Сильний вибух прогримів у центрі Донецька приблизно в 22:00 за місцевим часом. За ним послідувала низка інших менш сильних вибухів, що нагадали артилерійський обстріл. Штаб-квартира сепаратистів розташована в колишній будівлі ОДА в центрі шахтарського міста Донецька.

Порошенко розповів Путіну про свій мирний план врегулювання ситуації на сході

У той час як на сході України триває протистояння між українською армією і проросійськими сепаратистами, Президент Петро Порошенко представив Володимиру Путіну свій мирний план врегулювання ситуації на сході країни, де триває повстання. Це був перший «істотний» діалог між лідерами обох країн, перша розмова після короткої зустрічі у Франції минулого тижня, яка дала надію на мир.

Два лідера «говорили про заходи, які потрібно прийняти, щоб забезпечити припинення вогню і знайти рішення для мирного виходу з кризи». Декількома годинами раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров в черговий раз засудив «відсутність будь-якого прогресу у врегулюванні конфлікту», а також продовження «репресивної операції», яку ведуть українська влада для того, щоб придушити проросійське повстання.

«Радянські» танки на українській землі?

Петро Порошенко заявив про ймовірне вторгнення трьох танків на територію України. «Він назвав цю ситуацію неприйнятною», - написав його прес-секретар на своїй сторінці в Facebook, посилаючись на інформацію про те, що три танки радянської епохи в'їхали на територію України з Росії. Москва заперечує цей факт.