Глава МЗС Великобританії назвав "повністю неприйнятними" російські танки в Україні

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, відповідну заяву поширило Міністерство закордонних справ Великобританії.

"Росії необхідно розрядити напруженість. Це означає, забезпечити безпеку кордонів, вивести всі збройні сили та запобігти подальшому насильству в східній Україні. Я закликаю російське керівництво працювати з президентом Порошенком в цілях відновлення стабільності і відновлення довіри міжнародного співтовариства", - заявив Хейг.

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Глава зовнішньополітичного відомства наголосив, що російське керівництво повинно зрозуміти, що "міжнародне співтовариство готове ввести додаткові санкції, якщо Москва буде продовжувати провокувати нестабільність і нічого не буде робити, щоб зупинити подальше насильство".