В ООН говорили про Росію як про постачальника тероризму - постпред України
Постійний представник України при ООН Юрій Сєргєєв в ексклюзивному коментарі Громадському зазначив, що Росія є «постачальником тероризму».
«Сьогодні в рамках Генеральної асамблеї ООН, ми говорили про Росію як про постачальника тероризму. Як про таку державу, яка є постачальником транскордонного тероризму, фінансового тероризму по відношенню до нашої держави, інформаційного тероризму», - підкреслив Сєргєєв в ефірі Hromadske.tv.
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Він зазначив, що Україна була вимушена звернутися до генерального секретаря ООН, аби той посприяв поверненню викрадених Росією українських дітей-сиріт додому.
«Про перемогу ми зможемо говорити, коли Крим буде звільнено від окупантів, коли ситуація на Сході нормалізується. Тоді можна буде говорити про перемогу, яка буде колективною», - зазначив постпред.