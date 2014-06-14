Росія не має морального права звинувачувати Україну - Мін'юст

Таку впевненість в ефірі телеканалу "Україна" висловив міністр юстиції Павло Петренко, пише Gazeta.ua.

окрема, коментуючи звинувачення Росією українських військових, які нібито перетнули державний кордон РФ у Ростовській області в ніч на 13 червня, Петренко нагадав, що наш північний сусід давно порушив спокій і територіальну цілісність України.

"Російська Федерація, яка фактично ввела війська на територію України в Криму, яка вчинила військову агресію, не має жодного морального права звинувачувати Україну", - заявив міністр юстиції.

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Він зазначив, що у східних областях України діють дуже багато диверсійних груп з Російської Федерації, ними використовується зброя РФ.

"Російські заяви виглядають дуже блідо в цій ситуації, коли фактично РФ веде неоголошену війну проти України", - переконаний Петренко.

Нагадаємо, російська влада звинувачує українських військових в перетині державного кордону Росії в Ростовській області в ніч на 13 червня. Згідно з повідомленням, українська бойова машина піхоти, що нібито порушила кордон, зупинилася на території Росії в районі міста Міллєрово.

Як наслідок, президент Росії Володимир Путін доручив МЗС РФ виступити з демаршем перед українською стороною.