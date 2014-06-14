Прокуратура розслідує як теракт справу про збитий літак

Як повідомляє прес-служба прокуратури Південного регіону України

з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, сьогодні близько 1.10 під час заходу на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу було збито військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Усі вони загинули.

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Прокуратурою Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за вказаним фактом розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людей та заподіяння значної майнової шкоди).

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