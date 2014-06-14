ЗМІ: на Донбасі викрали сина «правої руки» Ахметова
У Донецькій області 13 червня був викрадений Гурам Немсадзе - син Гіві Немсадзе, партнера Ріната Ахметова.
Про це повідомидло «ОстроВу» джерело в правоохоронних органах.
Викрадення сталося з будівлі управління ВАТ «КрОЗ», розташованого в Красногорівці. Невідомі люди в масках і камуфляжі з автоматами забрали і відвезли з собою генерального директора ВАТ «КрОЗ» Реваза Джоджуа і засновника цього підприємства Гурама Немсадзе.
Гурама Немсадзе називають «королем вогнетривів», оскільки він контролює більшу частину ринку вогнетривів України.
Його батько - партнер і близький друг Ріната Ахметова, Гіві Немсадзе, звинувачувався в створенні злочинного угруповання, винного у 57 вбивствах на Донбасі у 90-х роках.
Однак він був виправданий в суді завдяки поданням заступника Генпрокурора Ріната Кузьміна, який заявив, що мова в матеріалах справи йшла не про Гіві Немсадзе, а про його, на той момент, вже померлого брата, Гураме Немсадзе.
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