У смерті 49 десантників винне керівництво ЗСУ — командир батальйону "Донбас"

Про це він написав на своїй сторінці в на Facebook.

"Відповідальність за смерть 49 десантників крім безпосередніх виконавців несе керівництво ЗСУ. Воно не могло не знати, що у терористів в яких на озброєнні є навіть танки і відкритий кордон є в наявності ПЗРК. Куди дивилася військова розвідка і чи є вона у нас взагалі? Де оцінка ситуації, де передбачення ризиків і хто наступний?", - пише Семенченко

Читайте такожГенсек ООН засудив знищення українського військового літака в Луганську

Як повідомляв УНІАН, 14 червня, близько 1.10 під час заходження на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, окрім 9 членів екіпажу, знаходилося 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Того ж дня у Маріуполі в результаті обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо дістали поранення.

Указом президента України в неділю, 15 червня, в Україні оголошено днем жалоби за військовими і прикордонниками, які загинули під час захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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