Убивці українських військових будуть покарані - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді сказав голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Учасники Погоджувальної ради хвилиною мовчання вшанували пам`ять 49 військовослужбовців, які загинули у збитому терористами військово-транспортному літаку Іл-76 в Луганську, а також загиблих того ж дня 5 українських прикордонників у Маріуполі.

Турчинов наголосив, що всі злочинці мають бути покарані, їх чекає пожиттєве ув`язнення.