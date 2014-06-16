Убивці українських військових будуть покарані - Турчинов

11:40, 16 червня 2014
Політика
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Завтрашнє засідання парламенту планується розпочати з обговорення та ухвалення постанови про заходи із захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також протидії військовій агресії Росії.

Турчинов заявив, що на терористів чекає довічне ув'язнення / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді сказав голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Учасники Погоджувальної ради хвилиною мовчання вшанували пам`ять 49 військовослужбовців, які загинули у збитому терористами військово-транспортному літаку Іл-76 в Луганську, а також загиблих того ж дня 5 українських прикордонників у Маріуполі.

Турчинов наголосив, що всі злочинці мають бути покарані, їх чекає пожиттєве ув`язнення.

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