Убивці українських військових будуть покарані - Турчинов
11:40, 16 червня 2014Політика
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Завтрашнє засідання парламенту планується розпочати з обговорення та ухвалення постанови про заходи із захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також протидії військовій агресії Росії.
Турчинов заявив, що на терористів чекає довічне ув'язнення / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на Погоджувальній раді сказав голова Верховної Ради Олександр Турчинов.
Учасники Погоджувальної ради хвилиною мовчання вшанували пам`ять 49 військовослужбовців, які загинули у збитому терористами військово-транспортному літаку Іл-76 в Луганську, а також загиблих того ж дня 5 українських прикордонників у Маріуполі.
Турчинов наголосив, що всі злочинці мають бути покарані, їх чекає пожиттєве ув`язнення.
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