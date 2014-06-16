В результаті артобстрілу Амвросіївки поранено 3 людини, пошкоджено 22 приватних будинки

Три людини постраждали в результаті артилерійського обстрілу бойовиками м. Амвросіївка Донецької області. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, 15 червня, невідомі з артилерійської зброї обстріляли м.Амвросіївка.

"Три людини постраждали. У них були діагностовані колото-різані рани гомілки, венозна кровотеча, гемологічний шок. Всі постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні", - сказав він.

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За словами співрозмовника "ОстроВа", в ході обстрілу були пошкоджені 22 приватних будинки повністю зруйновано 2 магазину.

Як повідомлялося, вчора, 15 червня, спікер АТО Владислав Селезньов повідомив, що вночі бойовики, намагаючись знищити позиції українських військових, відкрили вогонь по житлових кварталах Амвросіївки.

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"Минулої ночі, намагаючись наносити вогневе ураження по позиціях українських військовослужбовців, які дислоковані в районі н.п. Амвросіївка, бойовики, використовуючи, ймовірно, системи залпового вогню БМ-21 Град влучили в квартали Амвросіївки, де проживають мирні жителі", - написав він.

Тоді ж видання amvrosievka.dn.ua повідомило, що по місту поширюється інформація про руйнування в районі Центрального ринку, автовокзалу, лікарні і СПТУ-155. Також є повідомлення, що в місті ускладнено рух транспорту.