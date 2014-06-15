На Донеччині бойовики відкрили вогонь по житловим кварталам: є руйнування та постраждалі

Минулої ночі бойовики, намагаючись знищити позиції українських військових, відкрили вогонь по житловим кварталам Амвросіївки.

Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

"Минулої ночі, намагаючись нанести вогневе ураження по позиціях українських військовослужбовців, що дислоковані в районі н.п. Амвросієвка, бойовики, використовуючи, ймовірно, системи залпового вогню БМ-21 Град поцілили в квартали Амвросієвки, де мешкають мирні мешканці", - написав він.

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Селезньов зазначив, що внаслідок цього в житлових кварталах є руйнування та постраждалі.

"Вкотре наголошую, що сили АТО не ведуть вогонь по кварталах, де мешкають мирні мешканці, навіть за умов якщо там розміщені позиції бойовиків", - додав Селезньов.

Як повідомляє ТСН, «у ніч на неділю близько 3:00 у місті Амвросіївка (Донецька область) було чутно стрілянину, пишуть місцеві ЗМІ. В інтернеті вже з'явились фото і відео руйнувань після обстрілу».

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Видання amvrosievka.dn.ua повідомляє, що містом розповсюджується інформація про руйнування в районі Центрального ринку, автовокзалу, лікарні та СПТУ-155. Також є повідомлення, що в місті ускладнений рух транспорту.