При регіональних органах СБУ створять антикорупційні громадські ради

Як йдеться у повідомленні прес-центру СБУ, ради будуть сприяти органам СБУ у протидії корупції, формувати принципи запобігання корупції у всіх сферах суспільних відносин, попереджати участь співробітників правоохоронних органів у корупційних схемах, забезпечувати захист прав, свобод та інтересів громадян, суспільства і держави.

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До складу регіональних антикорупційних рад, які будуть працювати на громадських засадах, увійдуть громадські діячі, представники правозахисних організацій та ЗМІ, експерти, спеціалісти у сфері антикорупційного права.

«Створення антикорупційних рад дозволить залучити широке коло громадськості до здійснення контролю над державними органами», - відзначили в прес-центрі.