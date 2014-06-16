Порошенко сподівається, що проект Конституції передадуть до Венеціанської комісії на цьому тижні

Президент України Петро Порошенко цього тижня планує внести на розгляд Верховної Ради законопроект про зміни до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні ради національної безпеки та оборони.

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Зміни «підготовлені, і ми обговорили і з прем'єр-міністром, і з головою Верховної Ради конституційні зміни. Я думаю, що на цьому тижні проект Конституції має бути підписаний, проект змін до Конституції буде внесений до парламенту. Також сподіваюся, що цього тижня він буде направлений до Венеціанської комісії. Цей проект змін до Конституції передбачає ключовий елемент мирного плану – децентралізацію влади», - сказав президент.

За словами Порошенка, розширення повноважень місцевої влади стосуватиметься і питань мови, зокрема використання російської мови на території тієї чи іншої громади.