У Донецькій області водопостачання залишається невирішеною проблемою - ОДА
22:48, 16 червня 2014Політика
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У Донецькій області в даний час невирішеною проблемою для забезпечення життєдіяльності регіону є водопостачання.
У Донецькій області водопостачання залишається невирішеною проблемою / ipnews.in.ua
Про це УНІАН повідомили департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.
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Згідно з повідомленням, перебої з водою все більше відчуваються:
у Добропіллі - у багатьох селищах вода повністю відсутня;
в Докучаєвську до водопроводів підключена технічна;
в Вугледарі відсутня питна вода, технічну підвозять;
в Харцизьку припинено водопостачання;
у Волноваському районі вода відсутня повністю.
Серед населених пунктів виділено 11 точок, куди відбувається підвіз води вранці і ввечері, зазначили в ОДА.
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