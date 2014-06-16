У Донецькій області водопостачання залишається невирішеною проблемою - ОДА



Про це УНІАН повідомили департаменті з питань внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

Читайте такожСБУ затримала терориста з «ДНР», який готував диверсії на об’єктах енерго- та водопостачання Києва

Згідно з повідомленням, перебої з водою все більше відчуваються:

у Добропіллі - у багатьох селищах вода повністю відсутня;

в Докучаєвську до водопроводів підключена технічна;

в Вугледарі відсутня питна вода, технічну підвозять;

в Харцизьку припинено водопостачання;

у Волноваському районі вода відсутня повністю.

Серед населених пунктів виділено 11 точок, куди відбувається підвіз води вранці і ввечері, зазначили в ОДА.