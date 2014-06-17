Екс-віце-прем'єр РФ: Путіну потрібна Україна, яка стоїть на колінах і просить вибачення

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Те, що Путін не введе війська в Донбас було ясно з самого початку. Можна назвати безліч причин, але назву одну: санкції Заходу. Вони були б настільки чутливі, що економічна катастрофа в Росії (яка вже маячить на горизонті) стала б реальністю в кілька місяців. Путін це і сам прекрасно розумів, а йому ще в Нормандії Кемерон і Меркель це докладно пояснили. Економічна катастрофа Путіну не потрібна: вона є явним і прямим порушенням того суспільного договору, який є основою його електоральної стійкості", - написав він.

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"Але йому потрібна нестабільна Україна. Україна, яка не може почати реальні реформи. Україна, яка не може почати реальну інтеграцію з Заходом. Україна, яка повністю залежить від Росії як політично, так і економічно. Йому потрібна Україна, яка перманентно стоїть на колінах і просить вибачення", - зазначив Кох.

Вся балаканина Путіна про утиски росіян і т.д., впевнений Кох, - для підйому і люті мас.

"І всі, хто повірив у цю балаканину - бовдури, яким треба піти і повіситися від усвідомлення власної дурості, а не намагатися патріотичними заклинаннями схилити Путіна до введення військ", - додав він.