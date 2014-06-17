Газова угода є частиною російського плану агресії стосовно України - Яценюк

Про це заявив на засіданні Верховної Ради прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, передає кореспондент УНІАН.

Прем’єр зазначив, що “це частина плану, яка передбачає цілий ряд заходів зі знищення української незалежності і державності”.

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За його словами, “це розпочалося з анексії Криму, з дестабілізації ситуації в Донецьку і Луганську, фінансуванні терористів на сході України, в засиланні бандитів з боку Росії на території Донбасу, в передачі зброї, техніки, у здійсненні газового тиску на українських споживачів, в економічній блокаді України - через блокування двосторонніх торговельно-економічних відносин і через фінансовий тиск”. “Ось план Росії. Росія не може ніяк зрозуміти, що Україна незалежна держава, і не Росії визначати куди нам йти, а йдемо ми в Європейський Союз”, - наголосив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 червня, о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставку газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів.