Порошенко: заяви Мороза - ”танці народів світу”

Народний депутат від «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО впевнений, що його кандидатура на посаду Голови Верховної Ради набере необхідну кількість голосів.

Як сказав він в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (1-7 липня), «під коаліційною угодою є підпис членів трьох фракцій. Це і слугує гарантією того, що кандидатура на посаду спікера від коаліції, внесена «Нашою Україною», набере необхідну кількість голосів».

Крім того, П.ПОРОШЕНКО відзначив, що обов`язковим для виконання всіма депутатами коаліції є рішення її загальних зборів, де всі три фракції підтримали кандидатури П.ПОРОШЕНКА і Юлії ТИМОШЕНКО на посаді відповідно спікера і прем`єр-міністра - згідно з коаліційними домовленостями. «Будь-які інші заяви з цього приводу - «танці народів світу», - наголосив він.

При цьому депутат додав: «Якщо ж уявити, що хтось буде нечесним по відношенню до своїх партнерів уже під час першого серйозного голосування, то кому потрібна така коаліція? І чи може у неї бути майбутнє?».

Як відомо, коаліційна угода передбачає, що жодна з політичних сил - учасниць коаліції не має права вето на кандидатури, подані іншою політичною силою.

Разом з тим 29 червня лідер СПУ Олександр МОРОЗ розповсюдив заяву, в якій попросив «Нашу Україну» замінити кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду спікера іншою кандидатурою.