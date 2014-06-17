За минулу добу знищено понад 80 терористів - РНБО
Учасники антитерористичної операції минулої доби у східних областях України знищили понад 80 терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.
«В цілому за минулу добу силами АТО було знищено більше 80 бойовиків», - сказав він.
Також Чеповий зазначив, що «сили АТО завдали удари по базі терористів в селищі Олександрівськ, на ній перебувало більше 200 бойовиків з важким озброєнням і технікою».
Читайте такожУ Чернігові військовий госпіталь готовий оперувати до 40 поранених із зони АТО в день«16 червня силами АТО було очищено від бойовиків селище Металіст біля Луганська. Підрозділи Нацгвардії та Збройних сил України знищили блокпости терористів і два плавучі транспортери ПТС-2, які були раніше захоплені бойовиками», - додав речник інформаційного центру РНБО.