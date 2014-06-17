За минулу добу знищено понад 80 терористів - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

«В цілому за минулу добу силами АТО було знищено більше 80 бойовиків», - сказав він.

Також Чеповий зазначив, що «сили АТО завдали удари по базі терористів в селищі Олександрівськ, на ній перебувало більше 200 бойовиків з важким озброєнням і технікою».

Читайте такожУ Чернігові військовий госпіталь готовий оперувати до 40 поранених із зони АТО в день«16 червня силами АТО було очищено від бойовиків селище Металіст біля Луганська. Підрозділи Нацгвардії та Збройних сил України знищили блокпости терористів і два плавучі транспортери ПТС-2, які були раніше захоплені бойовиками», - додав речник інформаційного центру РНБО.