У Краматорську внаслідок бойових дій 16 червня загинули 6 осіб

У Краматорську Донецької області внаслідок бойових дій 16 червня загинули 6 осіб.

Про це УНІАН повідомили в департаменті охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні також зазначається, що ще 13 осіб отримали медичну допомогу, з них 8 - госпіталізовані в стані різного ступеня тяжкості. Стосовно деяких постраждалих вирішується питання про транспортування до обласних лікувально-профілактичних установ.

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В ОДА також зазначили, що в ході вчорашньої антитерористичної операції в Горлівці загиблих і постраждалих, доставлених до медустанов міста, немає.