Україна має назавжди відмовитися від проектів з озброєння російської армії - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції висловив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

“Україна має назавжди відмовитися від озброєння російської армії. Тому що протягом наступних 3-5 років Україна матиме величезні проблеми у відносинах з Росією. І тому вона не повинна мати жодного відношення до озброєння російської армії”, - сказав Бадрак.

Читайте такожУкраїна може забезпечити потреби армії на 30-35% - експертВін вважає, що виробництво зброї спільно з Росією для третіх країн можливо лише після припинення війни з РФ, оскільки йдеться про імідж України на світовому ринку озброєнь.

Читайте такожВід розриву кооперації постраждає 79 українських і 859 російських підприємств ОПК - експертЯк повідомляв УНІАН, 16 червня віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема заявив, що президент України Петро Порошенко на засіданні РНБО заборонив співпрацю з Росією у військовій сфері.

Того ж дня віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Рогозін запевнив, що в РФ вже тиждень тому було представлено план заміщення поставок військової продукції з України.

«Порошенко заборонив кооперацію з РФ у сфері ОПК. Пізно. 10.06 Мінпромторг вніс до ВПК план повного імпортозаміщення військової продукції України», - написав Рогозін у Twitter.